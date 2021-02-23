شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى نزع ملكية الشقق حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها نفى الحكومة نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وتحذير الأرصاد من الطقس اليوم وغدا.





وفيما يلى موجز أخبار مصر..الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، توصل المركز إلى انه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.





الانتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لكروت ميزة فى ديسمبر

أكدت الحكومة أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بـ "كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.





الحكومة تضيف مهنة العمالة غير منتظمة للرقم القومى

وافقت الحكومة على إضافه مهنة العمالة غير منتظمة إلى الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.

مد التسجيل بدورة امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية حتى 25 فبراير

تم تمديد الموعد النهائي للتسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية حتى مساء الخميس 25 فبراير الجارى، على أن يعقد الامتحان السبت 13 مارس المقبل، ويمكن للطلاب التسجيل في امتحان EST من خلال الرابط المخصص لذلك،





تفاصيل غرق مركب الإسكندرية.. 20 شخصا من عائلة واحدة خرجوا فى نزهة على مركب غير مرخص فاصطدمت بصخرة.. انتشال 8 جثث وإنقاذ 6 أخرين والبحث عن 6.. والنيابة تبدأ التحقيق فى أسباب الحادث وتستمع للناجين.. فيديو وصور

تحولت نزهه ترفيهية لعائلة يبلغ عددها 20 شخصا، إلى كابوس بعد تعرض المركب إلى الغرق فى بحيرة مريوط ببرج العرب بالإسكندرية، وسرعان ما تجمهر عدد كبير من الأهالى، على ضفاف البحيرة لمحاولة إنقاذ الأحياء وانتشال الجثث، وسط انتشار سيارات الإسعاف التى وصلت لمكان الغرق.





أمطار وسيول وشبورة اليوم وغدا.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 إلى الجمعة 26 فبراير 2021، حيث تصل اليوم موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية لذروتها، وسط توقعات لهيئة الأرصاد بفرص أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء بالجمهورية تمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول بسيناء.





السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة اليوم

يستقبل ميناء الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أول دفعة من عربات السكة الحديد المجرية الجديدة القادمة ضمن الصفقة الموقعة بين شركة ترانسماش هولدينج وهيئة السكة الحديد المصرية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو.





صور الأقمار الصناعية تشير لسحب رعدية ممطرة بالبحيرة وكفر الشيخ تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على البحيرة وكفر الشيخ (بلطيم وادكو) ومناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية).





أول عيد ميلاد لـ حلا شيحة فى قفص معز مسعود.. فيديو

مناسبة سعيدة أخرى تحتفل بها الفنانة حلا شيحة، بعد 14 يوما على دخولها قفص الزوجية مع معز مسعود، وهى عيد ميلادها، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم 23 فبراير لأم لبنانية وأب مصرى عام 1979.





مواجهات نارية بملاعب العالم اليوم.. قمة أتلتيكو مدريد وتشيلسي فى دورى الأبطال.. بايرن ميونخ يواجه لاتسيو.. الأهلى عينه على الصدارة في تنزانىا.. الزمالك لتصحيح الأوضاع فى السنغال..حجازى يقود الاتحاد أمام الفيصلي

تقام اليوم الثلاثاء 23-2-2021 عدد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى 2020-2021، فى مواجهات نارية وقمم كروية ضمن منافسات دورى أبطال أوروبا وكذلك دوري أبطال إفريقيا، والدورى السعودي، ومنافسات كأس مصر، حيث تعد من أبرز مباريات اليوم مواجهتين فى دورى أبطال أوروبا بين لاتسيو ضد بايرن ميونيخ والثانية أتلتيكو مدريد ضد تشيلسى، فضلا عن مباريات نارية فى دورى أبطال إفريقيا على رأسها مواجهتا الأهلى أمام سيمبا التنزانى والزمالك مع تاونجيت السنغالى.