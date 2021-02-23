شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد المواطنين عدم ملامسة أعمدة الإنارة وارتداء ملابس شتوية ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، لذروتها اليوم الثلاثاء ، حيث تتعرص البلاد لأمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء، فيما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بعدم التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة خاصة خلال سقوط الأمطار، فضلا عن عدم التواجد بالقرب من أكشاك الكهرباء . كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لشدة برودة الأجواء بكافة الأنحاء، فضلا عن توخى الحذر أثناء القيادة خلال تساقط الأمطار، بالإضافة لعدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغير أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد غدا فرص أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والضبعة تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من راس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.