الحكومة تضيف مهنة العمالة غير منتظمة للرقم القومى

وكلفت الحكومة مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة للمهن المطلوب إثباتها بالرقم القومي مجانا .

وبدأت بالفعل المديريات فى إرسال لجان بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية إلي مدنية العلمين الجديدة و العاصمة الإدارية لحصر العمالة غير منتظمة و تغيير بطاقات الرقم القومي لهم .

جاء ذلك خلال احتفالية مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبى.