قبل ترويجها.. ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 150كمية كبيرة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام ومديرية أمن البحيرة من ضبط شخصين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية بحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) ، وذلك حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون و50 ألف جنيه) تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.