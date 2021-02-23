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المصنفات تضبط استوديو لإنتاج الأغاني ببرامج مُقلدة بدون تصريح في الجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث المصنفات صاحب استوديو لقيامه بإنشاء وإدارة مكتب توزيع موسيقى واستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو لتسجيل الأغاني كائن بالجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وضُبط بمقر المكتب وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى ومحمل عليها برنامج لأعمال المونتاج والتحويل الصوتي، ويقوم من خلالها بإدارة إحدى القنوات على موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى عدد من المصنفات الفنية والأغاني للعديد من المطربين يتم استخدام مصنفاتهم دون الرجوع إليهم كأصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا محمل عليها برامج حاسب آلي ونظام تشغيل مقلد ومنسوخ وبدون موافقة الشركات المالكة لتلك البرمجيات، مايك صوت يتم استخدامه في أعمال التسجيل الصوتي، راوتر للاتصال بالإنترنت حيث يقوم بتحميل ورفع الأغاني على قناته الخاصة على موقع اليوتيوب.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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