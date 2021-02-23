أخبار مصر

ننشر أول مشروع قانون لمعاملة شهداء ومصابي الأطقم الطبية كشهداء العمليات الحربية- صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
حصل "الخليج 365" على نص مشروع قانون ضم شهداء الأطقم الطبية إلى صندوق دعم وتكريم أُسر وشهداء العمليات الحربية والإرهابية.

مشروع القانون الذي تقدم به النائب فريدي البياضي، عن حزب المصري الديمقراطي، تضمن عددًا من التعديلات على قانون صندوق دعم أُسر الشهداء، بضم الأطقم الطبية إلى معظم نصوص مواده.

وطالب الدكتور فريدي البياضي، مقدم مشروع القانون، وزيرةَ الصحة بأن تدعم حق الأطقم الطبية، شهداء ومصابي وباء ""، بمساواتهم بشهداء ومصابي الجيش والشرطة.

وأضاف البياضي أن القانون الحالي لتكريم أُسر شهداء ومصابي العمليات الحربية يسمح لرئيس الوزراء بإضافة الأطقم الطبية إلى صندوق دعم الشهداء، بناءً على طلب الوزير المختص.

وجاء مشروع القانون على النحو التالي:

12

111413

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا