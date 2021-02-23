شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتلقى 190 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنها تلقت 190 ألف طلب تصالح حتى الآن، بالتزامن مع مد فترة التصالح حتى مارس القادم مع التسهيل فى تلقى الطلبات وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وكان أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة القرار رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر فى مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم احتساب فارق خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية، للتخفيف والتيسير على المواطنين، حيث ناشد محافظ القاهرة المواطنين بضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ 25% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.