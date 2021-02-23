شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الرئيس الأمريكى: بلادنا تواجه أزمة جوع تؤثر على الأطفال ونحتاج خطة إغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة تتعرض لأزمة جوع تؤثر على صحة الأطفال، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تمرير خطة الإنقاذ الامريكية من قبل الكونجرس لمعالجة أزمة الجوع التي يعيشها أمريكيين والعمل على سرعة تقديم الإغاثة لهم.

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "هناك أزمة جوع في بلدنا ، وهي تؤثر على الأطفال. لا ينبغي أن يحدث هذا لأي طفل أو عائلة. يحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية ، التي تعالج أزمة الجوع وتقدم الإغاثة لأولئك الأمريكيين الذين يحتاجون إليها".



كامالا هاريس على تويتر

وفى وقت سابق، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية خطة الإنقاذ الامريكية من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا، مجددة طلبها للكونجرس بسرعة تمرير خطة الإنقاذ من أجل توفير اللقاحات مجانا لمواطني الولايات المتحدة، وغردت كامالا هاريس على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، قائلا: " ستجعل خطة الإنقاذ الأمريكية اللقاحات مجانية ومتاحة للجميع. لا يسعنا الانتظار. الكونجرس بحاجة لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية".

وفى سياق متصل، التف الديمقراطيون حول الرئيس الأمريكى جو بايدن لمساعدته على الوفاء بتعهده بتمرير حزمة إغاثة ثانية بشكل سريع، فرغم وجود اعتراضات بين بعض الجمهوريين لبنود فى حزمة المساعدة، إلا أن مجلس الشيوخ وافق على إجراء سريع للميزانية بصوت كامالا هاريس الحاسم باعتبارها رئيسة المجلس، مما يسمح لهم بتمرير الحزمة دون دعم جمهورى.

وأعطى مجلس النواب، الموافقة النهائية، على خطة الميزانية التى تضمنت خطة تحفيز الرئيس الأمريكى جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار، ودفعها إلى الأمام بالإجماع حتى حال وجود معارضة من الجمهوريين حيث دفع الديمقراطيون إلى الأمام بخطط لبدء صياغة حزمة المساعدات خلال أيام وتسريعها فى مجلس النواب لإرسالها إلى الشيوخ بحلول نهاية الشهر.