القوى العاملة: الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية غدًا وحتى 20 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن دولة الكويت الشقيقة، قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من غدا وحتى 20 مارس المقبل، وتخفيض الحضور لمقر العمل إلى 30% للحكومي و50% للخاص.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، في تقريره للوزير، إن مجلس الوزراء الكويتي أصدر العديد من القرارات وكان من أبرزها إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية من 24 فبراير وحتى 20 مارس 2021.

واستثنى القرار، من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة وأقربائهم، والسماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.

وشمل القرار تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل بالنسبة للقطاع الحكومي بنسبة لا تجاوز 30%، والقطاع الخاص 50% وتشجيع العمل عن بعد، فضلا عن إغلاق جميع صالات المطاعم المقاهي والاكتفاء بالطلبات الخارجية "التوصل"، وخدمات السيارات، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الركاب في وسائل النقل الجماعي العام بما لا يتجاوز 30%.