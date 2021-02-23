وزير التعليم يكشف حقيقة النماذج الاسترشادية للامتحانات المتداولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات أولياء الأمور، بسبب وجود أخطاء في النماذج الاسترشادية للصفوف من الرابع للثالث الإعدادي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب مشروع مصر القومي: "لم ننشر أي نماذج على موقعنا الرسمي وهذه هي الحقيقة الدامغة وكل ما يتم تداوله غير رسمي ولا داعي لأى قصص وروايات وتساؤلات أخرى!".

وأكد "شوقي"، انه سيتم نشر النماذج الرسمية على موقع منصة التعليم المصري، اليوم، باذن الله بعد اكتمال المراجعات المعتادة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية مسربة من الوزارة لامتحانات النقل من الصف الرابع وحتى الصف الثالث الاعدادي.​