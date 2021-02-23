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تعرف على كيفية تجنب حرائق الدفايات بالعقارات السكنية

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القاهرة - سامية سيد - ناشدت الإدارة العامة للحماية المدنية بتوخى الحذر والحيطة أثناء استخدام الدفايات، والتى نتج عنها خلال الفترة الماضية وفاة العديد من الأشخاص، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة ومنها :

 

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

 

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

 

- عدم ترك الدفايات تعمل ليلا أثناء نوم القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

 

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

 

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

 

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى حال الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

 

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

 

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

 

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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MO Nasa

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