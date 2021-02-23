شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العقوبة التأديبية لمسئول انقطع عن العمل دون تقديم عذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا "س.ج" مسئول بالإدارة المركزية لمستلزمات الإنتاج بالهيئة الزراعية المصرية بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من انقطاعه عن العمل مدة 132 يومًا دون تقديم عذر عام 2019، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت إليه النيابة الإدارية أنه انقطع عن العمل مدة 132 يومًا غير متصلة بدون عذر أو مبرر قانونى ما ترتب عليه صرف مستحقاته المالية عن مدة انقطاعة عن العمل خلال تلك الفترة دون وجه حق.

وأستندت المحكمة على نص المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، أن المُشرع أوجب على الموظف أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.

واعترف المُحال بانقطاعه عن العمل، مما يشكل فى حقه ذنبا إدارياً يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب، ولا يعفيه من المسئولية ما برر به مسلكه من أنه كان يعانى خلال فترة انقطاعه من ظروف مرضية ألمت به تمثلت فى خضوعه لعمليتين جراحيتين فى العين اليسرى خلال فترة غيابة، وأنه كان محظور عليه خلال تلك الفترة التعرض للشمس أو للأتربة، وأنه قدم شهادتين بهذا المعنى صادرتين من المركز العلاجى الخاص الذى تم إجراء العمليتين به، إذ أنه وعلى فرض صحة ما تضمنته هاتان الشهادتان فإنه كان يتعين على المحال إخطار جهة عمله بمرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه، فضلاً عن أنه لم يسلك الطريق القانونى للحصول على إجازة مرضية.