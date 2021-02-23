كورونا في 24 ساعة| 623 إصابة ووصول شحنة جديدة من اللقاح.. وفتح رابط التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 346 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138183 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

‏وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى نصف مليون حالة

"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام

برابط التسجيل.. 400 ألف جرعة من لقاح كورونا في مصر

وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

كيفية التفرقة بين أعراض حساسية حبوب اللقاح وكورونا

أستراليا: وقف الحملات الترويجية للتطعيم ضد كورونا عبر "فيسبوك"

عوض تاج الدين يكشف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بيانات في إنجلترا تظهر أن لقاح فايزر فعال بنسبة 75%

أول تعليق من وزير العدل بعد إصابته بفيروس "كورونا"

بايدن يوجه رسالة للشعب الأمريكي حول أمن اللقاحات المضادة لكورونا

الصحة العالمية تعلن أول آلية عالمية لتعويض الأضرار للقاحات كورونا التي يوزعها "كوفاكس"

الصحة العالمية: لقاحات كورونا ستكون من الموارد المحدودة

خبراء يكشفون.. هل يتحول فيروس كورونا من جائحة إلى مرض متوطن؟

الصحة: صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي منذ بداية كورونا

"سانوفي" تعرض مساعدة "جونسون أند جونسون" في إنتاج لقاح كورونا

الأمم المتحدة قلقة من استخدام الوباء "ذريعة" للقمع

السيسي يبحث هاتفيًا مع نظيره الصيني تداعيات أزمة كورونا وتوفير اللقاحات

أخطاء نرتكبها في زمن كورونا: أطعمة لا تتجنبها.. واحذر نزلة البرد

جونسون يعلن تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الإغلاق في إنجلترا