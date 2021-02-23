حدث ليلاً| 51 وفاة بكورونا وتفاصيل 24 ثانية صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 346 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 138183 حالة حتى اليوم.

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24 ثانية صادمة.. كلاب ضالة وسائق أجرة يكتبان نهاية مأساوية لطالب في البدرشين

مقطع فيديو صادم لا يتجاوز الـ24 ثانية حظي بمتابعة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خاصة الصفحات المهتمة بأخبار مركز البدرشين جنوب الجيزة.

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"لها طبيعة خاصة".. "التعليم" تكشف آلية تقييم طلاب مدارس "ستيم"

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات العام الدراسي 2020/2021 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

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جمهوريون يحثون بايدن على سحب مرشحه لمنصب وزير الصحة

حث مشروعون جمهوريون من بينهم السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتون الرئيس الأمريكي جو بايدن، على سحب ترشيح المدعي العام لولاية كاليفورنيا خافيير بيسيرا لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

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اللقطات الأولى من موقع غرق مركب ملاحات الإسكندرية(صور)

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن مفقودين، معظمهم من أسرة واحدة، مساء اليوم الإثنين، في غرق مركب بالملاحات في منطقة الهوارية غرب الإسكندرية.

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عماد أديب يكشف موعد عودة عمرو للظهور الإعلامي: "نجا من كارثة محققة"

كشف الإعلامى عماد الدين أديب، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب الذي تعرض لحادث سير الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى احتمال عودته لتقديم برنامجه نهاية الأسبوع.

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وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم" إلى مطار القاهرة (فيديو)

وصلت الشحنة الثالثة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، منذ قليل إلى مطار القاهرة، على متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران.

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سليمان وهدان: يجب توفير سكن آخر لأصحاب المعاشات الذي يعيشون في إيجار قديم

قال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه كان يجب قبل طرح قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يكون هناك حوار مجتمعي بعد جمع المعلومات الكافية عن الملف.

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بينهم 4 أطفال.. ننشر أسماء غرقى ومصابي مركب الإسكندرية- صور

حصل "الخليج 365" على كشف بأسماء ضحايا حادث غرق مركب يقل 19 شخصا، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

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"الصحة" تعلن فتح رابط الحصول على لقاح كورونا للفئات المستحقة خلال أيام

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، عن استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة.

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مصدر أمني: حصيلة ضحايا مركب الإسكندرية 6 قتلى و6 مصابين حتى الآن

قال مصدر أمني، إن حصيلة ضحايا المركب الغارق في منطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالإسكندرية، بلغ 6 غرقى.

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