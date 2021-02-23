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حزمة توصيات حول رى ومكافحة آفات محصول الرمان.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - ينشر" الخليج 365"، عدد من التوصيات والارشادات الفنية ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الواجب على مزارعي محصول الرمان مراعاتها، خلال الفترة  الحالية لزيادة الإنتاج .

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

اولا : اهم العمليات

1- المحافظة على انتظام الرى خلال موسم الشتاء

2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر

5-استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

6-استكمال جمع كل النواشف و الحشائش خارج المزرعة لانها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة و المصابة بخنافس القلف و التخلص منها بالحرق.

ثانيا :  تسميد اشجار الرمان التى تروى بالتنقيط

الرية الاولي :  2لتر حامض فوسفوريك للفدان +  2 لتر حامض هيوميك للفدان

الرية الثانية :  ري بدون تسميد

الرية الثالثة :  2لتر حامض نيتريك  للفدان +  2لتر حامض كبرتيك للفدان

ثالثا : برنامج الري  ، السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة  ، السنة الثانية 25 لتر/ الشجرة  ، السنة الثالثة 35 لتر/ الشجرة  ، السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة  ، السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة  ، السنة السادسة 60 لتر/ الشجرة.

برنامج الري

هنا في هذا الشهر يتم الري مرة كل اسبوع 

  يتم تقسيم الري إلي 4 دفعات في الشهر بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد  و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية

 1-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) و الحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب بالنسبة للاشجار الصغيرة و التي لا تحمل ثمار و يتم مقاومتها كما سبق

 2-مكافحة حفارات و خنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء ان وجد ذلك بعد اجراء عمليات التقليم.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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