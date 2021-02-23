شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مرورية بغيطان 195 ألف فدان بطاطس صيفى لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت اللجان الفنية التابعة لإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف حملاتها والمتابعة المستمرة والبرامج التوعوية، على غيطان زراعات البطاطس الصيفية بمختلف المحافظات، لزيادة الإنتاج والمعروض منها بالأسواق، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، إن إجمالى المساحات التى تزرع من البطاطس الصيفى ما يقرب من 195 ألف فدان وسط متابعة لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق ، مضيفا أن هناك لجان بالغيطان للمتابعة الارشادية وإعطاء المزارعين الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس .

وأضاف مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة ، هناك لجان فنية على زراعات الخضر الصيفى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، خاصة أن الخضروات كسلع استهلاكية أساسية، ومن الخضروات الصيفى، ولجان مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات وتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى اواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى اكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى اواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

فيما أكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، أنه من الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية، أولا أن تضاف الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية ، رش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحدى المبيدات الموصى بها من الإدارة المركزية للمكافحة ، رش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدى المبيدات الموصى بها من الإدارة المركزية للمكافحة.