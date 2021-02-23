شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، لإجراء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادى.

ويرصد الخليج 365، إجراءات الامتحانات التى تتخذها المديرية بعد قرار عودة الدراسة وبدء الامتحانات.

1- يعقد امتحان واحد متعدد التخصصات لصفوف النقل مع مراعاة أن يكون في مستوى الطالب المتوسط .

2- امتحان الشهادة الاعدادية ، مسئولية التوجيه العام بالمديرية، و يراعى واضعى الامتحانات الوزن النسبي للورقة الامتحانية الشاملة المواد الدراسية الخمس الأساسية.

3- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد.

4- تعقيم المدارس واللجان قبل بدء الامتحان وبعد الإنتهاء منه .

5- الاستعداد لامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية والتأكد من جودة الاتصال بالإنترنت .

6- تشكيل غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية واتصالها المباشر بغرفة عمليات المديرية الرئيسية.