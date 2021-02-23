شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدًا من "الأكاديمية البحرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة مرور عام على زيارة قداسته لمقر الأكاديمية بالإسكندرية.

وتكون الوفد من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتورة إيناس برسوم مستشار رئيس الأكاديمية لشؤون الطلاب، والدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بفرع القاهرة، وهاني عياد المدرس المساعد بكلية النقل الدولي فرع الإسكندرية ومنسق ريادة الأعمال، والطالب ميخائيل مجدي بكلية الهندسة فرع القرية الذكية وعضو اتحاد الطلاب.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، استقبل فى وقت سابق بمركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات برنامج "قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقدم قداسته التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة، وناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد و تطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.

وافتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، غرفة للتنمية الحسية للأطفال بمركز "قم وامش" التابع للأسقفية، 8 فبراير الجارى.