شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فروع لجنة الرعاية والخدمة بالمجمع المقدس فى الكنيسة القبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو السلطة الأعلى ومصدر التشريع والقوانين داخل الكنيسة، وقد تم وضع اللائحة الأساسية له واعتمادها في 2 يونيو عام 1985 أي منذ قرابة 36 عاما، ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية، ومنها لجنة الرعاية والخدمة، والتي من مهامها الإشراف على الرعاية الكنسية الواجبة فى قطاعات الخدمة المتنوعة.

وتنقسم لجنة الرعاية بالكنيسة إلى 8 لجان فرعية وهى:

1. لجنة إخوة المسيح الأصاغر

2. لجنة الصحة النفسية ومكافحة الإدمان

3. لجنة بيوت الضيافة

4. لجنة رعاية المغتربين

5. لجنة السجون

6. لجنة التنمية الاقتصادية

7. لجنة الرعاية الصحية

8. لجنة ذوى القدرات الخاصة

ويعتبر المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية فى الكنيسة، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق مع الاحتياجات الجديدة للكنيسة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضاً بالأعمال الكنسية المتنوعة حينما تقتضى الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسية، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات .