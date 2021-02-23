شكرا لقرائتكم خبر عن غرق مركب الإسكندرية..تجمع الأهالى على ضفاف بحيرة مريوط وانتشار عربات إسعاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع عدد كبير من الأهالى فى منطقة الهوارية وعلى ضفاف بحيرة مريوط فى محافظة الإسكندرية، للاطمئنان على الأشخاص الذين غرقوا في أحد مراكب الصيد منذ قليل، وشارك أحد المتواجدين فى المنطقة ببث مباشر يظهر من خلال وصول عدد كبير من الأهالى.

ويظهر من البث المباشر وصول عربات الإسعاف على ضفاف البحيرة، لإسعاف الأشخاص الذي سيتم انتشالهم من البحيرة في أسرع وقت، كما يظهر في البث أصوات المراكب التي تتواجد في المياه حالياً لمحاولة انقاذ الأشخاص الغارقين.

وأكد هلال كامل أبو دومة، أحد الأشخاص المتواجدين فى المكان، أن هناك 5 أشخاص تم العثور عليهم أحياء، بالإضافة إلى 6 أموات".

الاهالى على ضفاف الشاطئ



تجمع الاهالى على ضفاف الشاطئ



جانب من تجمع الاهالى