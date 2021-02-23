شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: 5 وفيات و3 مصابين حتى الآن بحادث الغرق والمركب غير مرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، موقع غرق مركب الهوارية ببرج العرب، وشدد على تكاتف الأجهزة الأمنية والتنفيذية لانتشال الجثامين، وأكد على أن المركب الذى تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية، هو مركب ترفيهى غير مرخص، وكان يصطحب بعض الأسر والأهالى فى نزهة ترفيهية وليس مركب صيد.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهرى والشرطة والأجهزة التنفيذية لتكثيف أعمال انتشال الجثامين، حيث توجد 4 فرق إنقاذ و4 سيارات إسعاف، وهناك 5 وفيات و3 مصابين، وقد تم تخصيص 4 مستشفيات لاستقبال ضحايا الحادث العامرية العام، وبرج العرب، ومستشفى برج العرب المركزى ومستشفى رأس التين، مؤكدا على أن أعمال البحث على سطح البحيرة سيتم حتى الفجر وبعد الفجر سيتم البحث فى عمق البحيرة.