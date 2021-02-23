شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم العام بالقاهرة: بدء وضع الامتحان المجمع لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد التواب مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه تم عقد عدة لقاءات مع الموجهين الأوائل ومسئولى الإدارات لتجهيز الامتحانات استعدادا لاختبارات الفصل الدراسى الأول، موضحا أن الإدارات التعليمية بدأت فى وضع أسئلة امتحان الطلاب المجمع فى الصفوف الدراسية المختلفة.



وفى وقت سابق، تم الإعلان عن عدد الأسئلة فى المواد الدراسية المختلفة لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

عدد الأسئلة بالنسبة للصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بواقع 100 درجة للنهاية العظمى، وفى الرياضيات 7 أسئلة بواقع 80 درجة وفى العلوم 4 أسئلة بواقع 40 درجة وفى اللغة الإنجليزية 5 أسئلة بواقع 40 درجة وفى الدراسات الاجتماعية 4 أسئلة بواقع 40 درجة، حيث أن مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا بواقع 300 درجة كنهاية عظمى.

و فى الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى فى اللغة العربية 10 أسئلة ب 80 درجة وفى الرياضيات 8 أسئلة جبر وهندسة ب 60 درجة والإنجليزي 6 أسئلة ب 60 درجة والعلوم 6 أسئلة ب 40 درجة والدراسات 5 أسئلة ب 40 درجة ومجموع الطالب فى الأسئلة 35 سؤالا ب 280 درجة.

وتم تحديد عدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية ب 80 درجة والرياضيات 8 أسئلة ب 60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة ب 60 درجة والعلوم 6 أسئلة ب 40 درجة والدراسات 5 أسئلة ب 40 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.