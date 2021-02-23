شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية: انتشال 3 جثث ونقل 3 مصابين لمستشفى العامرية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه جارى حصر أعداد الوفيات والمصابين بحادث غرق مركب الهوارية غرب الإسكندرية، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إانتشال 3 جثث و3 مصابين ونقلهم غلى مستشفى العامرية العام لتلقى العلاج اللازم.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المركب الذى تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية، هو مركب ترفيهى، وكان يصطحب بعض الآسر والأهالى فى نزهه ترفيهية وليس مركب صيد، مؤكدا فى تصريحات خاصة أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهرى والشرطة والأجهزة التنفيذية لتكثيف أعمال انتشال الجثامنين .

وشهدت الاسكندرية مساء اليوم حادث مأساوى، بغرق مركبى على متنها 13 شخصا بينهم أطفال، فى أحد البحيرات بالقرب بمنطقة الهوارية عقب انقلابهم بهم أثناء عودتهم من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد نوع من الطعام خاص بهم يسمى ذرده.

وبحسب مصادر بحى العامرية ثان التى يقع فى نطاقه الحادث، فإنه تم انتشال 7 جثث حتى الآن ويجرى محاولات انتشال أحياء أو جثامين باقى الضحايا من غرق المركبين.

وأكد ضاوى بدر عبد المولى، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخص من عائلة ونجع أبو مطريد بالهوارية، كانوا على متن مركبى صيد فى رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند إنتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 7 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمر من قوات الإنقاذ.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهم أكثر من13 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.