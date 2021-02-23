​طوق نجاة.. "التشييد والبناء": قرار "المركزي" بتمويل أقساط الأراضي العقارية يضبط السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفي شركات التنمية العقارية وتمويل أقساط الأراضي المخصصة لهذه الشركات قرار مهم وإيجابي ويدعم نمو السوق العقاري ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط حتى تكون واحدة من الشركات التي ينطبق عليها شروط البنك المركزي للاستفادة من هذا القرار.

وأضاف مصطفى، في بيان له اليوم الاثنين، أن قرار البنك المركزي يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم، لافتًا إلى أن الاشتراطات التي وضعها البنك المركزي ستوفر عدد من الآليات التي تنظم وتضبط السوق العقاري لأن المركزي اشترط أن تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام في مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط في السوق المصرية.

وأضاف مصطفى أن هذه التعديلات جاءت في الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي الآن وشروط سداد أقساطها الذي يصل إلى 3 سنوات مما يضع على كاهل الشركة عبئا ماليا كبير جدًا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء في آخر هذا بالإضافة إلى أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابه من خلال تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى دفع مقدمات تبدأ من صفر % مقدم وحتى 10% واقساط قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات.