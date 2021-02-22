شكرا لقرائتكم خبر عن صور نقل طائرة "مصر للطيران" شحنات لقاح كورونا من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” صور طائرة الشحن الجوى التابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، فى المجال الجرى فى طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، التى تحمل 300 ألف جرعة من لقاح كورونا الصينى "سينوفارم" هدية مقدمة من الصين إلى مصر.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن شحنة لقاح كورونا الصينى، سينوفارم، والتى أهدتها الصين إلى مصر، من المقرر أن تصل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الشحنة سوف تصل على متن طائرة شحن جوى تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3002 قادمة من العاصمة الصينية بكين بواقع 300 ألف جرعة.

وتواصل الحكومة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.