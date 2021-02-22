شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات مشددة لطلاب الثانوى العام باستخدام كود الامتحان بشكل شخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعليمات مشددة صدرت ب‏أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى تعقد إلكترونيا داخل المدارس عن طريق الإنترنت المتاح في المدرسة أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، وذلك للفئات التي تم تسليمها أجهزة تابلت، ‏بينما تعقد الامتحانات ورقيا لباقي الفئات بلجان ‏مراقبة ومؤمّنة بالمدارس وفق الجدول المعلن.

‏وأوضحت ضرورة التنبيه على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات على الموقع ، وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب.

‏كما تم التشديد على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب الكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، و إنه بالنسبة لطلاب الدمج ستعقد ‏امتحاناتهم ورقيا طبقا للمعمول به.

‏كما تم التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية ‏اللازمة والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وعلى جميع الطلاب ضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة عن أسئلة كل مادة ، حيث يتم غلق الموقع الكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة.

‏كما أعلن عن تشكيل غرف عمليات على مستوى المديريات التعليمية لإدارة الامتحانات برئاسة مدير المديرية التعليمية وعضوية كل من وكيل المديرية ومدير التعليم العام ومدير التعليم الثانوي و مدير التطوير التكنولوجي و مدير إدارة الإحصاء و الموجه العام للمادة الدراسية التي يجرى عليها الامتحان ، ‏على أن تقوم هذه الغرف بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان في المديرية وإرساله إلى غرفة العمليات.

وتم التأكيد على تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كل من وكيل الإدارة التعليمية ومدير التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية و الموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان، كما يختص مسؤول التطوير التكنولوجي في المدرسة بالمساعدة في عملية تجاوز العقبات التكنولوجية التي قد تواجه الطلاب أثناء عملية الامتحان.

وسوف يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومي.

وممنوع اصطحاب التليفونات ‏المحموله وكاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان تستخدم بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، وأن امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي سوف يعقد في مدرسة الطالب في الفصل الدراسي الأول، واتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الاختبارات الإلكترونية تبقى من القرارات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.