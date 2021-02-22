شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مسابقة قارون 66 للترويج للمحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة المصرية فى تحقيق الهدف الحقيقى من تطوير المحميات الطبيعية وهو الترويج للإمكانيات التي تتمتع بها بما فى ذلك قدرة الإنسان على التصالح مع الطبيعة، وإقامة أنشطة وممارسات مسئولة للتمتع بتلك الطبيعة المتنوعة فى مصر من خلال حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية.

وجاء هذا التنشيط من خلال مسابقة قارون 66 للجرى، والتى تنظم مارثون لمجموعة من الشباب في محمية قارون بمحافظة الفيوم وسيقطعون مسافة مابين 44 الى 66 كيلومتر، ومن هنا جاء اسم المغامرة 66.

وأفادت الجهات المنظمة لمسابقة قارون 66، أن فكرة المارثون تربط بين الترويج للمحميات الطبيعية، ونعمل على سبل الترويج للمحميات بخلق منتج قادر على جذب فئات كبيرة من المجتمع والشباب للمحميات والتصالح مع الطبيعة وتقدير قيمتها.