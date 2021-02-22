شكرا لقرائتكم خبر عن أمين نقابة الأطباء: تطبيق التحول الرقمى لمحاربة علميات النصب وانتحال الصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، أنه تم تطبيق التحول الرقمى بنقابة الأطباء، مؤكدا أنه تم الاحتفال بعمل منصة إلكترونية للتعليم والتدريب، ويتم تحويل كل الخدمات بالنقابة لتكون رقمية عبر الموقع الإلكترونى للنقابة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامى أسامة كمال: "أى مواطن يريد أن يعرف هذا الشخص طبيب أم لا من خلال موقع النقابة، وهل أخصائى أم استشارى أم ممارس عام لمحاربة عمليات النصب وانتحال الصفة".

وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر لا بد من عدد من الكوادر للتفتيش الدور على العيادات لكشف عمليات النصب.

وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس رجل وزوجته لاتهامهما بانتحال صفة أطباء وإدارتهما مجموعة عيادات طبيعة بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن الزوج المتهم حاصل على ثانوية عامة، وله معلومات جنائية، ومقيم هو وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأنهما اتخذا عدة عيادات ومراكز طبيعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مقراً لممارسة نشاطهما غير المشروع.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة طبيعة ومعدات تم ضبطها بحوزة المتهمين.