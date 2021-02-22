شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تسعرض التجهيزات العالمية لمركز 30 يونيو بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح الفيديو، أن مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية، تبلغ طاقته الاستيعابية 108 ماكينة جهاز غسيل كُلوي، بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة، ونظام الكبسولة هو النظام المُتبع في معظم الصروح الطبية على مستوى العالم ، ويقع المركز بداخل المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وبداخل مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، يوجد 41 سرير للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، فضلًا عن 8 غرف عمليات داخلي، إلى جانب 12 عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وبحسب الفيديو، يقول الدكتور محمد نشأت، المنسق التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية: مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية يُعد من أكبر المراكز المتطورة لعلاج أمراض الكُلى وإجراء جراحات وزراعة الكُلى في إقليم القناة كله، وهو واحد من ضمن 66 منشأة طبية مقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، إن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبي من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وأوضح أن اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أرض الإسماعيلية من خلال تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، موجهًا كل الشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ومقدمًا له الشكر أيضًا على ثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين وجعله حقيقة على أرض الواقع محافظة تِلو محافظة إلى أن يصل إلى كل شبر في أرض مصر.