شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن حديث إيران عن تخصيب اليورانيوم لـ60% يبدو تهديدا ولن نرد على افتراضات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: نؤكد مجددا استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للانخراط في مباحثات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية: مستعدون للقاء الإيرانيين في إطار 5+1، مستطردة: مستعدون للتفاوض للوصول إلى مرحلة تلتزم فيها إيران بتعهداتها وبعدها سنقوم بالمثل

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: لن نرد بقوة على إيران حتى لا نزعزع استقرار العراق.

وقبلها أعلنت إيران إنهاء العمل بالبروتوكول الذى يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء تفتيش مفاجئ لمواقعها النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وعاد الاتفاق النووي ليشهد تعقيدا من جديد بعد رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذى تم بين الحكومة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، في الوقت الذى دعت فيه عدة أطراف، الدول الموقعة على الاتفاق النووي لبذل جهود عاجلة من أجل إنقاذه.