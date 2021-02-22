شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران: إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينج B777-200 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران أنه بناء على توصية شركة بوينج العالمية الصانعة للطائرات وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران (FAA ) بإيقاف تشغيل للطائرات من طراز BOEING 777-200 و المزودة بمحركات برات اند ويتني 112-4000، قررت الشركة القابضة لمصرللطيران إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز البوينج B777-200 التى تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي والمزودة بذات المحركات.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن ذلك يأتى تطبيقاً للتوصية حتى إصدار بروتوكول الفحص الفنى لهذه المحركات وتنفيذه على هذه المحركات وذلك على صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز و تناثر أجزاء منه فى الجو.

ولا يسري القرار على طراز بوينج 300-777 الذى تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.