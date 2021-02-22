شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية لـ5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بتنكيس الأعلام الأمريكية لمدة 5 أيام بعد تجاوز وفيات كورونا نصف المليون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن سيلقي تصريحات الليلة لتكريم ما يقرب من 500 ألف أمريكي ماتوا بسبب فيروس كورونا.

وقالت فى مؤتمرها الصحفي اليومي في البيت الأبيض إن بايدن سيأمر بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية إلى منتصف السارية لمدة خمسة أيام تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدوا في الوباء.

وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ، توفي حتى الآن 499186 أمريكيًا بسبب فيروس كورونا.