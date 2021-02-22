"قيدها وجردها من ملابسها".. كواليس صرخات راقصة أنقذتها من أنياب عاطل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبدالتواب ملابسات شروع عاطل في الاعتداء جنسيًا على راقصة بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بضبط شخص وثق راقصة داخل شقتها في محاولة منه لاغتصابها.

وانتقلت قوة بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرواد عبدالباقي أمين وهاني عجلان ومحمد سعودي.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء عصام أبوالخير، أنه أثناء تواجد راقصة عشرينية داخل شقتها "إيجارًا" تنامى إلى سمعها صوت طرق باب، أخبرها صاحبه "افتحي يا فندم كشاف النور".

أجرت الراقصة اتصالاً بمالك المنزل روت له الأمر فطالبها بالسماح له بالدخول. فور دخول ذلك الشخص فوجئت به الراقصة يُشهر سلاحًا أبيض "سكينًا"، وقيدها وبدأ في تجريدها من ملابسها، ما دفعها لإصدار صرخات استغاثة.

في ذلك الوقت، تلقت الراقصة اتصالًا من مالك المنزل وضغطت على زر "الفتح" دون أن يشعر المتهم فسمع صوت الصراخ.

أخبر مالك المنزل حارس العقار الذي صعد مسرعًا إلى شقة الراقصة رفقة الجيران، وتمكنوا من ضبط المتهم قبل تنفيذ مخططه الشيطاني، وتسليمه إلى الشرطة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.