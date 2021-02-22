​شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن درجات حرارة الثلاثاء والصغرى في القاهرة 9

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الثلاثاء، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، ومائل للبرودة على السواحل، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية ومصحوبة بالبرد على مناطق من كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.

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