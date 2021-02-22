شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل وضوابط النجاح بامتحانات الهوية لطلاب المدارس الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسيعقد امتحان مجمع في مادتي (اللغة العربية والدراسات الاجتماعية) بنفس توقيت امتحان الفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية.

كما سيتم عقد باقي مواد الهوية القومية (التربية الدينية / التربية القومية) في نهاية الفصل الدراسي الثاني مع باقي الطلاب، حيث أن الزمن المخصص للامتحان ساعة ونصف.

وعن ضوابط النجاح لطلاب المدارس الدولية، ستكون على النحو التالي: يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني

والطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.