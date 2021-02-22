الخليج 365: استمرار الزيادة السكانية يلتهم 4 أضعاف معدل النمو الحالي

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، تقرير عن تسبب الزيادة السكانية في التهام 4 أضعاف معدل النمو الحالي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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