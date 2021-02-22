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تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات بحى الدقى ..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365”، أعمال تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات بشارع سليمان جوهر، فى حى الدقى بالجيزة، حيث يتم مواصلة الحملة لليوم السادس على التوالى لإزالة التعديات والبروز للمحال فى شارع سليمان جوهر بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، حيث كانت هناك استجابة وتعاون من أصحاب المحال التجارية فى تصحيح الأعمال المخالفة لإمكانية القيام بأعمال التطوير لتحقيق الصالح العام، وإعادة المظهر الحضارى للشارع العريق فى حى الدقى.

وبدأ الحى فى شن حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات ومخالفات خط التنظيم التى تعوق أعمال تطوير شارع سليمان جوهر بعد النجاح فى منع ارتداد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث الدقى وغطاء أمنى من قوات الأمن.

كان حى الدقى بمحافظة الجيزة، شن حملة مكبرة لرصد وحصر المخازن والمصانع والورش أسفل العقارات، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق والتشميع، وتستهدف مراجعة المرخص من الورش والمصانع أسفل العقارات لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية حفاظا على أرواح المواطنين بالتنسيق مع شرطه المرافق والإدارة العامة للحماية المدنية.

 

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إزالة التعديات بحى الدقى

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إزالة التعديات بحى الدقى

 

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إزالة التعديات بحى الدقى

 

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إزالة التعديات بحى الدقى

 


 

 

 

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إزالة التعديات بحى الدقى

 

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إزالة التعديات بحى الدقى


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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