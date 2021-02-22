شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تكرم واعظات الأوقاف وتؤكد: قوة ناعمة نفخر بها..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر المجلس، الواعظات المصريات اللائي شاركن في القافلة الدعوية التي توجهت لعدد من الولايات بالسودان الشقيقة لتكريمهن .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالواعظات المصريات اللائي شرَّفن مصر في السودان ، مؤكدة أن هذه القافلة تُعد أول قافلة دعوية نسائية تشارك خارج مصر، مؤكدة أن وصولهن إلى خارج مصر شيء عظيم نفخر به جميعا .

كما وجهت رئيسة المجلس كل الشكر والتقدير لهؤلاء الواعظات المتميزات، متمنية زيادة العدد في المرات القادمة لأنهن يُمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها.

وخلال اللقاء عبرت الواعظات عن خالص شكرهن وتقديرهن لدور ودعم وتشجيع المجلس القومي للمرأة لهن ومساعدتهن في الوقوف على أرض قوية صلبة.

وفي نهاية اللقاء كرَّمت الدكتورة مايا مرسي الواعظات تقديرًا لجهودهن.

رئيسة المجلس القومي للمرأة تكرم واعظات الأوقاف رئيسة المجلس القومي للمرأة تكرم واعظات الأوقاف رئيسة المجلس القومي للمرأة تكرم واعظات الأوقاف