شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور سامح محمود عبد اللطيف صيام، طبيب حر، والشهيد الدكتور حازم عبدالمنعم إبراهيم عبد الرحمن، طبيب أول وحدة أكياد إدارة فاقوس الشرقية، بعد وفاتهما بفيروس كورونا المستجد، ووجهت خالص العزاء لاسرتيهما الكريمة ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى (381) شهيد من الأطباء.

ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيد، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيد، وهو ما يعكس إرتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيد فى مايو 2020 ، و50 طبيب فى يونيو 2020، و23 طبيب فى يوليو 2020، و22 طبيب فى أغسطس الماضى، و22 شهيد فى سبتمبر الماضى، و12 شهيد فى أكتوبر الماضى، و24 شهيد فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيد خلال ديسمبر 2020، وخلال 12 فى يناير 2021 بلغ العدد 38 شهيدا.