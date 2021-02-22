شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: نسعى لتوطين صناعة اللقاحات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن هناك علاقات قوية وعميقة بين مصر والصين، مشيرا أن الرئيس السيسي تجمعه علاقات قوية بنظيره الصيني وظهرت في أزمة فيروس كورونا.

وأكد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد، نحن في انتظار الجرعة الجديدة للقاح كورونا سينوفارم، مؤكدا على استقبال 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم.

وأشار لا يوجد أي أثار جانبية من لقاح سينوفارم حتى الآن، مشير بان اللقاحات لن يتم تداولها ألا بعد التأكد من الأمان الكامل ولدينا مؤسسات حاليا يتم تأهيلها لكى نتمكن من تصنيع اللقاحات ونسعى لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

وتابع: كل اللقاحات مسجلة طوارئ لدى منظمة الصحة العالمية ومصر تسعي لإنتاج لقاحات كورونا وكل دول العالم التي تملك تكنولوجيا عالية تسعي لإنتاج اللقاحات.