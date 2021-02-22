رئيس الوزراء يتابع ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022‏

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ‏لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022‏

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا أمس الأحد ، للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة ‏بين الجهات المختلفة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس ‏الجمهورية، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل أي نزاع ‏قائم بينها.‏