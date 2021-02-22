شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا أمس الأحد ، للعمل على فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل أي نزاع قائم بينها.