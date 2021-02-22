شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء عن تغيير استخدام الجراجات: "ممنوع منعا باتا.. ده أمن قومى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتقنية الفيديوكونفرانس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي للمحافظين على ضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات و"البدرومات" وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع.. ده أمن قومي.. ولن نسمح بذلك"، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك.