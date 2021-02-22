شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق (IDSC) يتصدر المرتبة الثانية فى أكثر التطبيقات تحميلا عبر الـApp Store والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب إطلاق مركز معلومات مجلس الوزراء تطبيق (IDSC) للهواتف الذكية، تصدر التطبيق المرتبة الثانية فى متجر التطبيقات الخاص بمستخدمى الأيفون الـ "App Store".

تجدر الإشارة إلى أن التطبيق يحوى جميع إصدارات المركز من مجلات ودوريات ومؤشرات محلية ودولية بالإضافة إلى رصد ومتابعة الأحداث والأخبار والمقالات فى مختلف المجالات.

كما يتناول التطبيق أسعار السلع العالمية ومؤشرات المنظمات الدولية بالإضافة لرصد حركة أسواق المال والبورصات محليًا ودوليًا.