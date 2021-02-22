أخبار مصر.. الرئيس يتابع محاور تطوير منظومة القطن المصرى واستصلاح أراضى توشكى

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، متابعة الرئيس السيسي محاور تطوير منظومة القطن المصرى واستصلاح أراضى توشكى، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصرالرئيس السيسي يتابع محاور تطوير منظومة القطن المصرى واستصلاح أراضى توشكى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

الرئيس يوجه باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضى فى توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ بتوشكى، فضلًا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجى المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية فى مصر.

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال.. صور

زار كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، مقر جريدة الخليج 365، فى إطار الحرص المتبادل بين المؤسسة والاتحاد على التعاون الإعلامى بمختلف مستوياته.

مواطنو الأقصر يوجهون الشكر للرئيس السيسي على خدمات التأمين الصحى الشامل

أعلنت الحكومة تسجيل أكثر من 900 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، بنسبة بلغت 70% من سكان المحافظة، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة فى شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم.





التعليم تتيح الاستعلام عن كود الامتحان الإلكترونى لطلاب الأول والثانى الثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت الإستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.





وزيرة الصحة تتفقد المبنى الجديد بمستشفى الكرنك الدولي بتكلفة 320 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الكرنك الدولى (الأقصر العام سابقًا)، فى إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.





سفير مصر لدى الكويت يسلم رسالة الرئيس السيسى للشيخ نواف الأحمد

التقى السفير طارق القوني، سفير مصر لدى دولة الكويت، بوزير الخارجية الشيخ د. أحمـد ناصر المحمد الصباح، لتسليم رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.





رئيس الوزراء يتابع ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022‏

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ‏لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022‏





تفاصيل زيارة وزيرة التضامن لبورسعيد.. "القباج" تتفقد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان.. وتؤكد: يخدم 6000 شخص سنويا مجانا.. نعمل على حماية الأسرة من الطلاق.. و10 وزارات تشارك فى مشروعات تطوير الريف.. فيديو وصور

زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى افتتحها رئيس الجمهورية مؤخرا بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح"، لخدمة ما يقرب من "35 ألف" مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة.





الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".





"مبروك كسبت" وسيلة عصابات منظمة لسرقة البيانات البنكية للمواطنين.. فيديو

يبرز فيديو جهود الداخلية في ضبط الجريمة الإلكترونية، خاصة النصب برسالة "مبروك كسبت"، حيث وجهت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية ضربة موجعة لعصابات الاستيلاء على أموال المواطنين من البنوك، حيث نجحت في ضبط أخطر شبكة تخصصت في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

كينيث ماكينزى يؤكد للرئيس السيسي متانة العلاقات العسكرية بين مصر وأمريكا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".





كاف يخطر الزمالك رسميا برفض تأجيل مباراة تونجيث السنغالى 24 ساعة

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيت السنغالي فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا الثلاثاء.





الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية.. ويؤكد التطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائى القائم فى جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكرى.. كينيث ماكينزى يؤكد متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الفريق أول كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة".





مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان فى حادث انقلاب سيارة بـ"صحراوى البحيرة"

لقي رجل أعمال مصرعه وأصيب 2 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بمركز وادى النطرون في البحيرة. كان اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من كوبري بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

الحلم أصبح حقيقة.. الغاز الطبيعى فى كل بيت.. تحقيق أكبر إنجاز خدمى بتاريخ الوادى الجديد.. المحافظ : تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح فى الخارجة وتوفير فرص عمل بالمشروع لشباب الخريجين.. ونستهدف 14 ألف عميل.. صور

تأكيدا على أن محافظة الوادى الجديد تحظى بنصيب الأسد من الخدمات الحكومية والاعتمادات المالية من موازنة الدولة من أجل تنفيذ أكبر منظومة خدمية فى تاريخ المحافظة وفقا لإحصائيات ما تم ضخه واعتماده من مليارات الجنيهات من أجل استكمال منظومة التنمية الشاملة وتحقيق خطة الدولة كمحاور إستراتيجية لربط الوادى الجديد بوادى النيل ودعم القطاعات الإنتاجية فى المجال الزراعى والصناعى واللوجستى والخدمى .