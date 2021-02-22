شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى يزور الخليج 365 ويشيد بتجربة التليفزيون الديجيتال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، مقر جريدة الخليج 365، فى إطار الحرص المتبادل بين المؤسسة والاتحاد على التعاون الإعلامى بمختلف مستوياته.

واستقبل الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365” السفير الأروروبى، واصطحبه فى جولة بصالة التحرير ومختلف الإصدارات الفرعية للمؤسسة، وبمقدمتها تليفزيون الخليج 365، حيث اطلع على آلية العمل بمختلف القطاعات.

وأثنى السفير على ما يتمتع به ”الخليج 365” من احترافيه عالية قائمة على جهود شباب مبدع وتكنولوجيا متطورة تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.

وتأتى الزيارة بعد حوار أجراه الخليج 365 مع السفير أكد خلاله كريستيان برجر قوة العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر، مع وجود تعاون مشترك فى الكثير من القضايا التجارية والاستثمارية.

وأشاد برجر، خلال الحوار بجهود الإصلاح التى تتم فى مصر هذه الأيام، والتى جعلتها دولة أكثر جذبًا للاستثمار أكثر من أى وقت مضى، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين وامتلاكها لمقومات صناعية واقتصادية ضخمة ومشاريع قومية عملاقة فى مجالات البنية التحتية بجانب وفرة الموارد البشرية.

كما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، أن الاتحاد الأوروبى يتعاون مع مصر فى مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتفاقية تعاون فيما يتعلق بالنظام الصحى فى مصر والهياكل الصحية، حيث تم توفير 263 مليون يورو من بينهم دعم ميزانية وزارة الصحة بـ89 مليون يورو لتقوية النظام الصحى لمواجهة الأزمة، وكذلك العمل مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقليل خطورة تعرض المواطنين الأكثر عرضة للمرض من الإصابة بالفيروس، مضيفًا: "هو برنامج أطلقناه مؤخرا فى ديسمبر".