شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد المبنى الجديد بمستشفى الكرنك الدولي بتكلفة 320 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الكرنك الدولى (الأقصر العام سابقًا)، فى إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكانى، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المبنى الجديد بمستشفى "الكرنك الدولي"، حيث تفقدت غرف العمليات، وغرف المرضى، للاطمئنان على جاهزيتها، كما تفقدت مبنى العيادات الخارجية والذى من المقرر أن يقدم الخدمة للمرضى بمختلف التخصصات الطبية، موجهة بسرعة الانتهاء من توريد جميع الأجهزة الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها، تمهيدًا للتشغيل بالمرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل بالأقصر والتى تضم 4 مستشفيات هم (العديسات، حورس، إسنا المركزى، الكرنك الدولي)، و42 وحدة ومركز طبى من إجمالي7 مستشفيات و59 وحدة.

وأضاف "مجاهد" أن المبنى الجديد تم إنشاؤه بتكلفة 320 مليون جنيه بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لخدمة أهالى محافظات الصعيد، حيث يضم المبنى 41 سريرًا، و6 غرف عمليات، وقسم رعاية مركزة، وعيادات خارجية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على مراجعة الملفات الطبية للمرضى بالمستشفى للاطمئنان على تلقيهم أفضل خدمة طبية.

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد، وسرعة توريد الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة لبدء التشغيل، كما وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.