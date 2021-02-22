قبل استلام شقق الإسكان الاجتماعي.. 5 مواقع تهمك لإنهاء الإجراءات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز 6 أكتوبر الجديدة، في تسليم المرحلة الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، بمنطقة الـ800 فدان حتى 3 مارس المقبل.

وبعد توقيع عقود شقق الإسكان الاجتماعي بين الحاجزين والبنك الممول للوحدة، تأتي مرحلة أخرى من الإجراءات والخطوات لاستلام الشقة، أهمها دفع رسوم عداد الكهرباء والمياء، وإنهاء محضر استلام الوحدة السكنية، وكل خطوة يتم الانتهاء منها في مكان مختلف عن الأخر.

وينشر الخليج 365 لوكيشن كل موقع يتم إنهاء به هذه الإجراءات والتي جاءت على النحو التالي:

1- دفع رسوم عداد الكهرباء بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بعمارات المستقبل بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

٢-دفع رسوم عداد المياه بمقر خدمة المواطنين بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالحي السابع.

٣- التعاقد على عداد الكهرباء باسم المخصص له الواحدة بمقر شبكات 6 أكتوبر بالحي الثاني عشر بمدينه 6 أكتوبر

٤-عمل محضر استلام الواحدة بمقر تسليم الوحدات امام السنتر التجارى بقطاع ب بمشروع 800 فدان

٥-ختم محضر الاستلام بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بعمارات المستقبل بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر

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