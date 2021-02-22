سقوط عصابة العاطلين الثلاثة لسرقة محولات الكهرباء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة محولات الكهرباء بأكتوبر.

وردت معلومات أكدتها تحريات العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، بسرقة 3 أشخاص لأجزاء من من محتويات محول كهربائي.

وتمكنت مأمورية قادها المقدم إسلام سمير رئيس مباحث ثان أكتوبر، من ضبط كلا من: "محمد.ف" 30 سنة، و"محمود. أ." 26 سنة، بالاشتراك مع "مصطفى.أ." 18 سنة، جميعهم عاطلين.

وعُثر بحوزتهم على (15 بارة نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي - 10 مفاتيح مختلفة المقاسات - فرد خرطوش).

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.