شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرارات وزير العدل من «عزل كورونا».. لائحة «تعديلات الشهر العقاري» تجبر مروان على «إجابة إستفسارات المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا أمس، ودخوله «العزل الإجباري»، أجبرت التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري المستشار عمر مروان وزير العدل على إصدار بيان توضيحي للرأي العام حول الإستفسارات التي أثارت جدلا واسعا على مدار الأيام الماضية, والخاصة بتسجيل الممتلكات وخاصة الوحدات السكنية بالشهر العقاري, وما يتعلق منها بدعاوي صحة التوقيع التي كانت واحده من طرق إثبات قانونية التعاقدات على الوحدات السكنية.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل بيانا تفصيليا حول اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة أهمها أن التعديلت في أساسها جاءت لتبسيط إجراءات تسجيل الاملاك، وأن تسجيل العقارات يحل مشكلة إعادة بحث تسلسل الملكية أمام الشهر العقاري كما أن المادة 35 مكرراً من القانون تنصب على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

وقالت وزارة العدل في بيانها أنه يحظر على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات بالعقار إلا بموجب سند رسمي، نافية نفيا قاطعا بما تردد حول الغاء دعوى صحة التوقيع، وقالت أن «صحة التوقيع» دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه.

وأكدت الوزارة أن بدء تسجيل العقارات بالقانون الجديد سيبدأ في 6 مارس المقبل، مشيرة إلى أن تسجيل العقارات يقلل حجم المنازعات القضائية ويحقق زيادة الاستثمارات ورفع القيمة السوقية.