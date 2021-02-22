شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. افتتاح أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مؤسسة شفا الاورمان الاسبوع القادم لافتتاح اول مستشفى متخصص لعلاج اورام سرطان الاطفال بالمجان في صعيد مصر ليضاف لمنظومة شفا الاورمان الطبية الكبيرة في علاج الاورام بالمجان بالصعيد .

واكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان، أن مستشفى شفا الاورمان لعلاج اورام الأطفال الجديد يقع بجوار مستشفى شفا الاورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالاقصر ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام سرطان الاطفال، وداخل هذه العيادة سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها.

واشار فؤاد إلى ان المستشفى الجديد سوف يعمل وفق احدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الاطفال وسوف يستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.

واوضح الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفا الاورمان لعلاج السرطان أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج اورام الاطفال الجديد يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، وسوف يضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات في مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.

الاسبوع القادم افتتاح اول مستشفى لعلاج سرطان الاطفال بالمجان في الصعيد

الاسبوع القادم افتتاح اول مستشفى لعلاج سرطان الاطفال بالمجان في الصعيد